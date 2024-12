Un capitalism catastrofal, o catastrofă capitală

09:30

Curtea Constituțională a solicitat Biroului Electoral Central (BEC) renumărarea voturilor exprimate în primul tur al alegerilor prezidențiale, joi, pe baza cererii formulate de Cristian Terheș. Judecătorii CCR ar fi amânat pentru vineri atât o decizie privind validarea rezultatului turului 1 al alegerilor prezidențiale, cât și o decizie privind cererea de anulare a rezultatului alegerilor în […]