Ce au descoperit observatorii Funky Citizens: neclarități privind listele suplimentare și propagandă la secții

15:50

Se scumpeşte spitalul care ar urma să fie construit pe bulevardul Timişoara, la numărul 101E. O hotărâre de Consiliu Local a fost adoptată astăzi, 28 noiembrie, şi parafează creşterea sumei necesare de la 145, la 191 de milioane de euro. Diferenţa majoră o face constituirea unei rezerve de implementare. Pe lângă banii deja obţinuţi de