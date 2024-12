Cele 4 case de sondare acreditate de BEC pentru alegerile parlamentare

11:00

Primarul municipiului Cluj-Napoca, Emil Boc, a afirmat că România are nevoie de votul cetăţenilor pentru a nu rătăci de la calea europeană şi de la parcursul euro-atlantic şi a adăugat că ţara noastră are nevoie să îşi consolideze democraţia, nu să o şubrezească. Emil Boc a votat, duminică, la o secţie din municipiului Cluj-Napoca. "Mergeţi […]