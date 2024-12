Transferul profiturilor pentru evitarea impozitării, pagube de 100 de miliarde de euro pe an

10:00

Elena Lasconi a anunțat că va contesta decizia BEC așteptată după renumărarea voturilor la Înalta Curte de Casație și Justiție și apoi va sesiza și Comisia de la Veneția. Decizia Curții Constituționale: obligă Biroul Electoral Central să renumere 9,4 milioane de voturi până vineri la ora 14, lucru de altfel, aproape imposibil. Până la urmă, […] The post USR se teme de renumărarea voturilor din primul tur al alegerilor prezidenţiale 2024. Au trecut la ameninţări first appeared on Ziarul National.