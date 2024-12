Mihai Tudose: E posibil să asistăm la o fragmentare şi mai accentuată a spectrului politic

10:45

Sebastian şi Ioana Jitariu au lucrat mai mulţi ani în Italia unde au învăţat secretele vinului, iar în 2021 au pus pe piaţă primele vinuri ecologice sub brandul Crama Jitar, un nume nou în domeniul producţiei de vin şi singura afacere de acest tip din judeţul Botoşani. După întoarcere, businessul lor a continuat să dea roade aşa că s-a dat startul la extindere. „În Italia am învăţat cum se vinifică, mi-a plăcut foarte mult şi mi-am dorit să ne întoarcem în România şi să aplicăm ceea ce am învăţ...