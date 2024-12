USR, un TikTok reîncălzit

11:00

Voturile din primul tur al alegerilor prezidenţiale 2024 vor fi renumărate de către BEC până duminică seară. Singura schimbare plauzibilă de poziție care s-ar putea face este între Elena Lasconi și Marcel Ciolacu, pe care-i despart 2.740 de voturi. Cum ar fi Georgescu afectat Candidatul Călin Georgescu nu are șanse să fie scos din joc […]