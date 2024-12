Certificatul RAR Auto-Pass, obligatoriu la vânzarea unui autovehicul, de la 1 decembrie

18:00

Cosmin Georgescu, fiul lui Călin Georgescu, conduce un club de tenis exclusivist, „Tennis by the Lake”, situat în parcul Herăstrău, una dintre cele mai scumpe zone din București, conform unei investigații Context.ro. Clubul utilizează terenuri de tenis deținute de stat, însă Primăria Capitalei nu poate prezenta contractele care reglementează acest aranjament, pentru că „nu le […] The post Context.ro | Fiul lui Călin Georgescu are un club de tenis în Herăstrău, finanțat de firme de stat appeared first on Buletin de București.