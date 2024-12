Edoardo Bove s-a prăbușit pe teren în Fiorentina – Inter! Meciul a fost suspendat

20:20

Montreal Canadiens joacă sâmbătă seară contra lui New York Rangers în Madison Square Garden, cea mai cunoscută arenă din lume, aşa cum o numesc americanii. Cele două formaţii din Original Six se întâlnesc pentru a doua oară în acest sezon. Duminică, de la ora 19:30, Vancouver Canucks va juca pe terenul celor de la Detroit […] The post Montreal Canadiens – New York Rangers se joacă ACUM în AntenaPLAY! Gazdele caută să iasă din criză cu o victorie în Madison Square Garden appeared first on Antena Sport.