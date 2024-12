Dosare penale pentru vot multiplu, fals privind identitatea şi rupere de sigilii

00:00

Talabat Holding, una dintre cele mai mari companii de livrare de mancare din Orientul Mijlociu, urmeaza sa stranga aproximativ doua miliarde de dolari din cea mai mare oferta publica initiala (IPO) din Emiratele Arabe Unite, in acest an, dupa ce compania-mama, Delivery Hero SE din Germania, a stabilit vineri pretul ofertei la limita superioara a intervalului avut in vedere, conform Reuters.Talab...