Maia Morgenstern, mesaj pentru români de 1 decembrie. „La ora 7 am fost la vot. „M-am grăbit să ajung la votare, pentru că nu sunt în zona mea de reşedinţă”

Fostul prim-vicepreşedinte al PNL, Rareș Bogdan, este de părere că, în urma parlamentarelor de duminică, PNL ar trebui să stea în opoziție în următorul an. "Să lăsăm PSD să guverneze cu AUR sau cu cine or dori ei. Să ne ducem iar în brațele PSD înseamnă că nu am învățat nimic și că suntem complet cretini", a mai spus el.