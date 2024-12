Alegeri Parlamentare 2024. După mai bine de 91% din secţii numărate, PSD are 24%, AUR are 18%, PNL are 15%, USR are 11%, SOS 7%, UDMR 7% iar POT 6%. La 95% din voturi numărate scorurile partidelor nu suferă modificări semnificative. Restul nu intră în Parlament

UPDATE ora 5:30 AM, după numărarea a 98% din secţii şi 95% din voturi: UPDATE ora 3:00 AM, după numărarea a peste 91% din secţii şi 85% din voturi: Rezultate parţiale oficiale: Ora 2.44 AM, 75% din voturi numărate, PSD are 24%, AUR are 18%, PNL are 15%, USR are 11%, SOS 7%, UDMR 7% iar POT 6%. Restul nu intră în Parlament Deputatul Laurentiu Viorel Gîdei susţine că la alegerile parlamentare din 1 decembrie a avut loc „escrocheria secolului”. Clonele au lipsit PSD de peste 20% din voturi în jud...

