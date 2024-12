România – Singapore 8-3. Prima victorie pentru România la Cupa Mondială Echipe Mixte 2024. Spectacol făcut de tricolori

08:50

Ilie Dumitrescu a analizat forma lui Dinamo, după ce „câinii roşii” au ratat dramatic victoria cu Sepsi, după un gol încasat în al nouălea minut al prelungirilor. După 1-1 cu echipa din Sfântu Gheorghe, fostul mare internaţional susţine că Dinamo îi va prelungi contractul lui Zeljko Kopic. Croatul are contract cu Dinamo până la finalul […] The post Ilie Dumitrescu n-are dubii: ce se va întâmpla la Dinamo, chiar şi după egalul cu Sepsi appeared first on Antena Sport.