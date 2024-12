Rares Bogdan: ”Să ne ducem iar în braţele PSD înseamnă că nu am învăţat nimic şi că suntem complet cretini”; “Nu putem intra într-un guvern minoritar cu USR, ar fi ca și cum am intra cu mașina în zid cu 120km/h”

18:40

“Știu că am făcut greșeli, unele alegeri în care am investit speranță și încredere nu au trecut testul […] The post Iohannis: Dragi români, vă cer iertare pentru că, de-a lungul timpului, am luat decizii care v-au nemulțumit și pe care, cel mai probabil, nu le-am explicat suficient appeared first on Financial Intelligence.