PARLAMENTARE2024 – PSD conduce în Iaşi, după centralizarea voturilor din peste 96% din secţii, urmat de AUR şi PNL

07:50

Preşedintele Joe Biden a anunţat că l-a graţiat pe fiul său Hunter Biden, care a fost condamnat în cursul acestui an pentru infracţiuni federale legate de arme şi neplata taxelor, informează CNN. „Astăzi, am semnat o graţiere pentru fiul meu Hunter. Din ziua în care am preluat funcţia, am spus că nu voi interveni în […] Articolul UPDATE – Preşedintele Biden l-a graţiat pe Hunter Biden, fiul său apare prima dată în PS News.