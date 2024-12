Donald Trump, despre gratierea fiului lui Biden: „Un exemplu flagrant de abuz”. Noul presedinte se pregateste sa-i gratieze pe responsabilii de violentele din 6 ianuarie 2021

05:40

Un barbat in varsta de 54 de ani, functionar public-padurar din municipiul Dej, este acuzat de savarsirea infractiunii de fals informatic in forma continuata, pentru care s-au retinut cinci acte materiale. In perioada decembrie 2022 – ianuarie 2023, padurarul ar fi introdus in aplicatia informatica destinata gestionarii transporturilor de material lemnos date nereale. Modificarile realizate...