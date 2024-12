Ce notă a primit Andrei Rațiu, după ce l-a avut adversar pe Nico Williams. Cum l-a descris Marca pe fundașul român

09:40

A apărut o reacţie nervoasă a milionarului Florinel Coman, după ce acesta a votat în Emirate. Fostul star al lui Gigi Becali de la FCSB a răbufnit în momentul în care a fost arătat cu degetul pentru că l-ar fi susţinut pe Călin Georgescu în primul tur de la alegerile prezidenţiale. Într-o intervenţie TV, un […] The post „Nu am menţionat că sunt de etnie rromă!” Reacţie nervoasă a milionarului român, după ce a votat: „Ce democraţie e asta, care cenzurează?” appeared first on Antena Sport.