Rezultatele la parlamentare în Bucureşti şi Ilfov. Judeţul s-a „recolorat” în galben

Greva de la Metrorex a fost evitată. După negocieri prelungite și amenințări cu protestul, vineri a fost semnat de sindicate și conducerea companiei noul Contract Colectiv de Muncă, anunță Club Feroviar. „Acum semnăm și azi se va înregistra la Inspectoratul Teritorial de Muncă", a declarat președintele Unitatea – Sindicatul Liber Metrou, Marian Artimon. Întrebat ce […]