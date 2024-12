„Implică-te! Și tu poți fi Moș Crăciun”, sâmbătă, 7 decembrie, de la ora 10.30, în Sala Unirii

17:30

Astăzi, în cadrul unei conferințe de presă desfășurate la Iași, Eugen Tomac, alături de liderul Petru Movilă, candidaţi din partea Alianţei Forţa Dreptei la alegerile din 1 decembrie, au transmis mesaje clare privind prioritățile politice și soluțiile pentru dezvoltarea Moldovei și a României. Eugen Tomac a evidențiat importanța implicării politice responsabile și a unei reprezentări [...] The post Eugen Tomac și Petru Movilă, la Iași: Viitorul Parlament are nevoie de partide de centru-dreapta care să fie capabile să dea o majoritate!* first appeared on IasiTV Life.