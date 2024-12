Intră în vigoare noul Mers al Trenurilor 2024-2025. CFR Călători va opera zilnic 1.100 de trenuri

06:45

UPDATE 6:08, după numărarea a 98,5% din secţii PSD rămâne pe primul loc cu 22,5%, urmat de AUR cu 17,7%, USR, PNL 13%, USR 12%, S.O.S 7%, UDMR 6,5% şi POT 6%. UPDATE ora 5:30 AM, după numărarea a 98% din secţii şi 95% din voturi: UPDATE ora 3:00 AM, după numărarea a peste 91% din secţii şi 85% din voturi: Rezultate parţiale oficiale: Ora 2.44 AM, 75% din voturi numărate, PSD are 24%, AUR are 18%, PNL are 15%, USR are 11%, SOS 7%, UDMR 7% iar POT 6%. Restul nu intră în Parlament Deputatul Laur...