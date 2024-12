România, încasări de aproape 2,4 miliarde de euro pe cereale

05:10

România este o țară cu un mare potențial agricol, cu diverse tipuri de soluri care se încadrează în diferite grade de fertilitate. In functie de tipul de sol trebuie sa aplicam strategii diferite de lucrari ale terenului si de fertilizare, pe care le vom explora in randurile de mai jos. Cernoziomuri In campiile Baraganului, sudul si nord-estul Moldovei, Dobrogea, vestul tarii (Campia de Vest) sunt […]