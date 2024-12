La Iași, USR a bătut PNL. AUR, pe locul al doilea, după PSD

06:30

REZULTATE după numărarea a 98,55% din secții: PSD a obținut probabil cel mai slab rezultat diun istoria sa, foarte puțin sub 23%. Urmează AUR – 18,05%, PNL – 14,51% și USR – 11,89%. Formațiunile extremiste SOS România și Partidul Oamenilor Tineri (POT) au atras 7,49%, respectiv 6,16% din alegători. Acestea sunt rezultatele votului la Senat. Față de votul la Camera Deputaților, diferențele sunt mici – de exemplu, PSD are un scor cu 0,4% mai mic. PSD, cel mai slab rezultat din istoria sa La alegerile parlamentare din 2020, PSD a atras 29% din voturi. La alegerile din 1996, PSD – Articolul REZULTATE după numărarea a 98,55% din secții: PSD, probabil cel mai slab rezultat din istoria sa, sub 23%. Urmează AUR – 18,05%, PNL – 14,51%, USR – 11,89% apare prima dată în defapt.ro.