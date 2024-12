Cu ce se ocupă Joe Biden în ultimele zile de mandat la Casa Albă: şi-a graţiat fiul, pe Hunter Biden

09:30

Sâmbătă, 30 noiembrie, creştin ortodocşii îl sărbătoresc pe Sfântul Andrei. În ajunul Zilei Naţionale, este sărbătorit Sfântul Apostol Andrei, cel întâi chemat, considerat a fi Ocrotitorul României. Mesaje de Sfântul Andrei Evanghelia lui Ioan spune că Andrei ar fi fost mai întâi ucenic al lui Ioan Botezătorul. Mesaje de „La mulți ani!” pentru familie „Dragul […] The post Mesaje de Sfântul Andrei 2024. Urări de „La mulţi ani!” şi felicitări pentru Andrei, Andreea şi ceilalți sărbătoriţi first appeared on Ziarul National.