Berlin: Numarul de infractiuni legate de droguri a scazut semnificativ de cand a fost dezincriminat consumul de canabis

12:30

Uniunea Europeana va oferi Ucrainei inca 4,2 miliarde de euro in decembrie si intentioneaza sa aloce 1,5 miliarde de euro lunar incepand cu ianuarie 2025, a declarat presedintele Consiliului UE, Antonio Costa, la o conferinta de presa pe 1 decembrie, relateaza The New Voice of Ukraine. Vorbind la Kiev, in urma unei intalniri cu presedintele...