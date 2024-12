Helmut Duckadam a murit la vârsta de 65 de ani! Sportul românesc, în doliu după decesul „Eroului de la Sevilla”

16:40

Elias Charalambous a primit o veste importantă înainte de Oțelul – FCSB: mai mulți jucători au revenit la echipă, astfel că antrenorul roș-albaștrilor nu mai are probleme majore de lot. Tehnicianul cipriot a anunțat, la conferința de presă premergătoare partidei cu Oțelul, că Siyabonga Ngezana, Baba Alhassan și Alexandru Pantea vor fi în lotul echipei, […]