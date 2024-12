A murit Duckadam. Vestea teribilă, anunțată de un apropiat pe Facebook

13:50

Un drumeț canadian a supraviețuit 50 de zile în pădure, sună o poveste distribuită de Poliție. El a fost găsit în viață, în ciuda temperaturilor care au scăzut la 20 de grade sub zero, de […] The post Un turist canadian dispărut în pădure de 50 de zile a fost găsit în viață. Românii caută croaziere de 5 ani începând cu 9 decembrie appeared first on IMPACT.ro.