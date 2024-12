Vestea grea care lovește lumea fotbalului! A murit Helmut Duckadam: „Drum lin, prietene!”

11:30

În perioada 30 noiembrie -1 decembrie 2024, un grup de organizații neguvernamentale, susținute și de grupuri informale de tineri, vor marca Ziua Mondială SIDA. Această zi este marcată la nivel internațional, fiind cea mai mare campanie mondială de informare asupra HIV/SIDA. PARTENERI ÎN CRAIOVA Asociația INSPIR – INIȚIATIVA PENTRU NEDISCRIMINARE, SOLIDARITATE, PARTICIPARE, ÎNVĂȚARE ȘI RESPONSABILITATE […]