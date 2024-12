Gazzetta dello Sport a scris despre decesul lui Helmut Duckadam! Reacţia presei din Spania

20:00

Eduardo Bove, jucătorul care s-a prăbuşit în timpul meciului Fiorentina – Inter, a fost pe lista lui Răzvan Lucescu în vara acestui an. Răzvan Lucescu dorea să îl împrumute pe Bove de la AS Roma. În cele din urmă, Bove a fost împrumutat la Fiorentina. Edoardo Bove s-a prăbuşit în meciul Fiorentina – Inter La […]