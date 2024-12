Reacții din lumea fotbalului după moartea lui Helmut Duckadam: „Un om extraordinar, bun, blând”

11:30

Indicele ROBOR la trei luni, în funcţie de care se calculează costul creditelor de consum în lei cu dobândă variabilă, creşte din nou. Indicele a urcat vineri la 5,93% pe an, de la 5,92% pe an în şedinţa precedentă. IRCC, 5,99%/an În ceea ce priveşte indicele de referinţă pentru creditele consumatorilor (IRCC), reglementat de OUG […]