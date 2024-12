ASF: Cartea Verde, valabilă şi pe suport de hârtie şi în format PDF

13:06

Daimler Truck a început producția de serie a camionului electric pentru distanțe lungi Mercedes-Benz eActros 600, la fabrica sa din Wörth. „Startul producției de serie a lui eActros 600 este o nouă dovadă a ambiției noastre de a transforma industria. Cu o autonomie de 500 km cu o singură încărcare, eActros 600 se adresează și […]