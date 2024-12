Leonard Doroftei, în stare de şoc după moartea lui Helmut Duckadam: „A picat ca un fulger această veste! Nu pot să cred”

08:30

Cristi Balaj a avut prima reacţie după ce CFR Cluj a câştigat derby-ul cu Universitatea Craiova, scor 2-0, din etapa a 18-a a Ligii 1. Preşedintele ardelenilor a făcut un anunţ euforic la finalul meciului din Bănie. Ardelenii pregătesc o nouă perioadă de transferuri spectaculoasă. Dan Petrescu a cerut întăriri şi are motive să spere […] The post Cristi Balaj a dezvăluit ce se pregăteşte la CFR Cluj, după ce Dan Petrescu a ajuns lider în Liga 1: „Surprize plăcute pentru suporteri!” appeared first on Antena Sport.