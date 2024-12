Dragoş Soare, fermier din Ialomiţa cu 2.000 ha de cereale: „Nu mai aştept fonduri europene. Merg la bancă, cer bani şi investesc în irigaţii, cel puţin 300 ha în fiecare an“

14:15

”Elucubraţii, Domnule Doru (....), poporul are bun simţ” Bietul Ioanide, 1953, George Călinescu (un nume care a ajuns să ne încurce). Pune mâna pe carte şi citeşte din ea, în format fizic sau electronic, între două Tik-Tok-uri, două rapoarte de buget, două manifestaţii, două postări despre vacanţa la soare care te aşteaptă, două discuţii cu analiştii în nota din ultima săptămână: ”Ok, so what we goona do? I don’t know. What do you want to do?” şi două sudalme după ce te uiţi la televizor. George...