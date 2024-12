Omul de lângă Schumacher, șantaj de milioane de euro

16:10

Curtea de Conturi Europeană a avertizat că fenomenul de optimizare fiscală, practicat la scară largă de multinaționale, prin transferul profiturilor pentru evitarea impozitării, produce pagube de 100 miliarde de euro pe an în UE. Curtea a arătat, într-un raport special, că mediul economic globalizat a facilitat apariția unor modele de afaceri și structuri corporative din […]