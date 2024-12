ARHIVĂ | 70.000 de tineri antifasciști pe străzile din Capitală, în martie 1945. Piața Romană, epicentrul „urii împotriva fascismului”

15:50

Sezonul rece aduce depășiri constante ale pragului de PM 2.5 în Capitală. Mai precis, odată cu scăderea temperaturilor sub 10 grade, principala sursă de poluare se schimbă: de la trafic, la încălzirea rezidenţială. Cea din urmă cauzează 70% din poluarea aerului din București, pe timpul iernii, potrivit raportului AerArs lansat de Centrul pentru politici durabile […] The post Raport AerArs | Poluarea „de iarnă”, în creştere, în Capitală appeared first on Buletin de București.