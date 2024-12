Trump sugerează că i-ar putea grația pe autorii asaltului asupra Capitoliului, ca replică la decizia lui Biden de a-și grația fiul

13:00

Cum vor fi împărțite mandatele în viitorul Parlament: PSD are o majoritate relativă de 123 deputați și senatori, numărul deputaților minorităților crește cu unul, de la 18 la 19. La ora redactării acestei știri nu se știa ce se va întâmpla cu două mandate de senator obținute de POT la redistribuire. Citește și: Cine îl susține pe Călin Georgescu: Geolgău, bombardier din Italia, care s-a opus restricțiilor din pandemie și care acum o înjură pe Lasconi Cum împărțite mandatele viitorul Parlament Cum arată viitorul Parlament, după numărarea voturilor din peste 99% din secțiile de votare: O majoritate are nevoie de 239