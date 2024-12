Marius Ştefănescu, răspuns după criticile lui Gigi Becali: „Nu îmi fac probleme! Îmi văd de antrenamentele mele”

14:00

Marcel Puşcaş, fostul coleg al lui Helmut Duckadam, a transmis un mesaj emoționat pe rețelele de socializare după ce a aflat vestea tragică. "Eroul de la Sevillia" s-a stins din viață la doar 65 de ani. Portarul legendă de la Steaua Bucureşti avea probleme grave la inimă, iar în luna septembrie a acestui an, a […]