Superliga: FCSB învinge fără emoții Oțelul și urcă pe podium

13:30

FCSB a făcut un anunț despre posibilul transfer al lui Joyskim Dawa (28 de ani) la o altă echipă. Prin vocea lui Gigi Becali, patronul echipei, FCSB a anunțat că nu a primit nicio ofertă concretă pentru Joyskim Dawa, după informațiile conform cărora fundașul central a fost urmărit de reprezentanți ai unor cluburi din Grecia, … The post FCSB, anunț despre transferul lui Joyskim Dawa appeared first on spotmedia.ro.