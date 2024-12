Cum poate fi suspendat din funcție președintele României

22:40

Primul film artistic despre George Enescu – Enescu, jupuit de viu – regizat de Toma Enache a câștigat la Festivalul Internațional de la Monaco Trofeul Angel Fim Awards și premiul pentru Best Director (Toma Enache), Best Male Actor (Mircea Dragoman), Best actor in a supporting role (Filip Ristovski), Best Costumes […] Articolul Filmul Enescu, jupuit de viu, premiat la Festivalul Internațional de la Monaco a aparut prima oara pe Constanta 100%.