Postare pe un cont de X atribuit lui Alexandr Dughin, ideologul lui Putin: România va fi parte a Rusiei/Replică de la nivelul MAE

20:10

Real Valladolid a suferit o înfrângere categorică pe teren propriu, cedând cu 0-5 în fața celor de la Atletico Madrid într-un meci disputat sâmbătă seara. Rezultatul a fost ultima picătură pentru conducerea clubului, care a decis să se despartă de antrenorul Paulo Pezzolano în dimineața următoare. Adio, Pezzolano! Decizia conducerii după umilință Paulo Pezzolano, care […] The post Marele Ronaldo, atacat în Spania: „Pleacă!” first appeared on Ziarul National.