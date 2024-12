Dorinel Munteanu a anunţat „revoluţia” la Galaţi şi la conferinţa de presă: „Doar ei vor rămâne”! Ce a spus de FCSB: „Să mă ierte Dumnezeu”

15:30

Oţelul – FCSB este ultimul meci din etapa cu numărul 18 din Liga 1 a României. Duelul de la Galaţi va fi în format LIVE TEXT de la ora 20:30 pe AS.ro. Campioana en-titre a României se află pe locul 5 în clasamentul general din Liga 1, cu 27 de puncte. În cazul în care […]