Helmut Duckadam va fi incinerat. Ultima dorință a legendarului portar, dezvăluită de soție/Când își pot lua fanii rămas bun

21:10

Iată primele rezultate de la alegerile parlamentare din România din 2024, anunţate la ora 21:00. Până la ora 20:00, cu o oră înainte de închiderea secțiilor, au votat la alegerile parlamentare 9.253.727 de români. În mediul urban s-au prezentat la urne 5.430.448 de oameni, în timp ce în mediul rural au votat 3.828.031. Biroul Electoral […] The post Rezultate alegeri parlamentare 2024. Au votat peste 9 milioane de români. Mari surprize. Cine a intrat în Parlament first appeared on Ziarul National.