Deși apropiat de PSD, Remus Pricopie o susține public pe Elena Lasconi: Călin Georgescu este „un risc de securitate națională”

ROBOR la trei luni, în scădere. Indicele ROBOR la trei luni, utilizat pentru calculul costului creditelor de consum în lei cu dobândă variabilă, a scăzut marți la 5,91% pe an, față de 5,92% în ședința precedentă, conform datelor publicate de Banca Națională a României (BNR). La începutul anului 2024, acest indice se situa la 6,21%. ROBOR la trei luni, în scădere Indicele ROBOR la trei luni, în funcţie de care se calculează costul creditelor de consum în lei cu dobândă variabilă, a coborât marţi la 5,91% pe an, de la 5,92% pe an.