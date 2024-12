„Transparenţa” de la PS4. Cum au crescut costurile patinoarului Berceni de 15 ori, iar numărul de locuri a „intrat la apă“

12:00

Noul contract colectiv de muncă de la Metrorex, semnat de compania după ce sindicaliștii de la metrou au anunțat săptămâna aceasta că vor intra în grevă, prevede o mărire a salariului în sumă fixă, indiferent de funcția ocupată. În plus, angajaților li se oferă un premiu la pensionare și derogări la ocuparea posturilor de conducere.