Rareș Bogdan își flutură batistuța

23:20

„Nu știm ce este apa. H2O nu înseamnă nimic. Apa are o memorie. Apa este vie și ne transmite mesaje, dar noi nu știm să le ascultăm. Apa este cheia vieții, dar înțeleasă greșit. Este […] The post Calin Georgescu, pe care îl votează și extratereștrii, spune că „apa este mai mult decât H2O”. Dacă mai trăia Elena Ceaușescu, aveam in turul 2 duel CO2 – H2O appeared first on IMPACT.ro.