Daniel Băluță: Timpul a demonstrat orientarea pro-europeană și pro-NATO clară și fără echivoc a PSD

Cum arată, luni dimineaţă, rezultate parţiale provizorii la alegerile parlamentare 2024, după numărarea a peste 99% dintre secții. PSD a obținut circa 22,78% dintre voturi, AUR – 18,13%, PNL – 14,43%, USR – 11,97%, SOS – 7,57%, UDMR – 6,51%, POT – 6,24%. Partidul Social Democrat Unit, SENS și Forța Dreptei nu au atins pragul […]