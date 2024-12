Comisarul european Mînzatu: casă monument istoric naționalizată, cumpărată cu 17.000 euro de la stat și extinsă fără autorizație de construcție

Omul politic Roxana Mînzatu, viitorul vicepreședinte al Comisiei Europene, a cumpărat locuința, o casă monument istoric naționalizată, din centrul Brașovului, în care familia ei stătea cu chirie, după ce fusese anunțată subprefect al județului. Apoi a extins-o de la 56 la 131 mp.

