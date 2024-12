TikTok spune că nu l-a favorizat pe Călin Georgescu. Ba chiar alți candidați ar fi beneficiat de mult mai mulți trolli

13:50

După Ponta, încă un ex-premier PSD dirijează electoratul către Călin Georgescu: „În nici un caz nu voi vota cu Elena Lasconi", a spus Adrian Năstase. Și Victor Ponta a făcut o afirmație asemănătoare, cerând conducerii PSD să nu o susțină pe Lasconi. Citește și: ANALIZĂ De ce PSD vrea ca Elena Lasconi să nu ajungă la Cotroceni și care este planul secret pe care-l are cu Călin Georgescu, dacă acesta va câștiga „Eu în niciun caz nu voi vota cu Elena Lasconi, ca să fie foarte clar. Am scris lucrul ăsta mai demult și rămâne așa cum am scris atunci", a