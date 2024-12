Biden era s-o pățească și în Angola: președintele SUA, salvat de gazdă

17:10

Consiliul Naţional al Audiovizualului (CNA) a sancţionat, duminică, postul Realitatea TV cu două amenzi – de 50.000 de lei şi de 100.000 de lei – din cauza încălcării legislaţiei audiovizuale prin dezinformare şi afirmaţii homofobe […] The post Cât costă dezinformarea și afirmațiile homofome emanate de Realitatea TV appeared first on IMPACT.ro.