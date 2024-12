Deșteptarea: O familie și-a împodobit casa cu 600 de brazi | VIDEO

17:50

Președintele Coreei de Sud, Yoon Suk Yeol, a decretat „legea marțială” de urgență, acuzând că opoziția controlează parlamentul și este de partea Coreei de Nord. În plus, președintele Coreei de Sud a mai spus că opoziția are efect paralizant, prin activități anti-statale, asupra guvernului, scrie The Guardian. Anunțul a fost făcut în timpul unei ședințe […]