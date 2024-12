Expansiunea luxului. Pe cine pariază o celebră casă italiană

10:50

Joe Biden a anunţat că l-a graţiat pe fiul său Hunter Biden, care a fost condamnat în cursul acestui an pentru infracţiuni federale legate de arme şi neplata taxelor. „Sper că americanii vor înţelege de ce un tată şi un preşedinte ar ajunge la această decizie", a spus, sec, președintele SUA în funcţie.