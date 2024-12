Cupa României: Farul Constanţa a remizat cu FC Hermannstadt, scor 1-1

14:00

Fostul premier Victor Ponta (PSD) spune că duminică nu va vota cu Elena Lasconi întrucât consideră că nu este pregătită şi capabilă să exercite o funcţie atât de importantă”. Întrebat dacă totuşi Călin Georgescu este pregătit, Ponta a spus: „Nici atât! Asta e părerea mea si am dreptul la ea in mod democratic”. Referitor la varianta de a-şi „anula” votul, Ponta a răspuns: „Categoric da! Eu am spus că nu votez Elena Lasconi, nu am spus că votez cu cineva. (...) Candidatul meu a fost Marcel Ciolacu. Nu este pe listă”.